Vins d’honneur dans les quartiers Dans tous les quartiers, 1 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Vins d’honneur dans les quartiers Lundi 1 mai, 12h30 Dans tous les quartiers À l’occasion de la Fête du Travail, des vins d’honneurs sont offerts par la ville dans les quartiers d’Annappes, Ascq, Bourg, Pont-de-Bois, Hôtel-de-Ville et Breucq, lundi 1er mai 2023 à 12h30. ANNAPPES Maison des Genêts, rue des Genêts Club du Bon temps, rue des Ormes ASCQ EHPAD du Moulin d’Ascq, rue du Moulin d’Ascq

Maison de quartier Denis-Blanchatte, rue G. Baratte BOURG Foyer du Petit Bosquet, rue Antoine Lefebvre PONT DE BOIS – HÔTEL DE VILLE Maison de Quartier Jacques-Brel, chemin des Bergères

Centre social du Centre-ville, 20 rue des Vétérans

Maison des Droits de l’Homme Nelson-Mandela, 89 chaussée de l’Hôtel-de-Ville BREUCQ Club Schuman, 31 rue Schuman

Club Amitié loisirs, Foyer Pasteur, rue de Babylone En raison des mouvements sociaux, la cérémonie de remise des diplômes de la médaille du Travail aura lieu samedi 13 mai 2023 à 10h30 à l’espace Concorde. Dans tous les quartiers 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T12:30:00+02:00 – 2023-05-01T13:30:00+02:00

