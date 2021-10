Dans ton coeur la ferme du buisson, 29 décembre 2021, Noisiel.

Date et horaire exacts : Du 29 au 31 décembre 2021 :

mercredi, jeudi de 20h à 21h15

et vendredi de 20h à 0h

payant

Dans la mise en scène explosive et millimétrée signée Pierre Guillois, les acrobates d’Akoreacro nous délivrent une notion bien fantasque et pleine d’humour du ronron quotidien et des tumultes de la vie amoureuse.

C’est une histoire vieille comme le monde. Un beau garçon rencontre une jolie fille. Et c’est le coup de foudre. Ils s’aiment et décident d’unir leur destin. Puis vient le bébé, le linge à repasser, la routine qui s’installe au foyer, les beaux yeux de la voisine d’à côté…

Ce qui pourrait être une illustration banale de la vie de couple, devient, par la grâce des douze acrobates et musiciens d’Akoréacro, une pétaradante et loufoque chronique de l’amour conjugal, où s’invitent machine à laver, frigo et poussette dans un charivari mené tambour battant.

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

la ferme du buisson allée de la ferme Noisiel 77186

9 : Mairie de Montreuil (13505m) 1 : Château de Vincennes (13516m) A : Noisiel



Contact : la Ferme du Buisson https://www.lafermedubuisson.com/programme/dans-ton-coeur 0164627777 billetterie@lafermedubuisson.com

Date complète :

