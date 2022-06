Dans ton coeur d’akoreacro, 3 février 2023, .

Dans ton coeur d’akoreacro



2023-02-03 – 2023-02-05

4 15 Dans un savoureux mélange de prouesses acrobatiques, de numéros de trapèze époustouflants et de musique jouée en direct, les 8 voltigeurs et les 4 musiciens d’Akoreacro détournent avec poésie et malice le bonheur conjugal et ses travers. Les histoires s’enchaînent sur un rythme endiablé, les objets

du quotidien valsent et, quand l’électroménager s’en mêle, tout fout le camp dans un charivari joyeusement communicatif.

Les circassiens d’Akoreacro ont confié la mise en scène de Dans ton coeur à Pierre Guillois, metteur en scène terriblement inventif et grand adepte du burlesque. Il en résulte un spectacle de haut vol qui nous embarque dans un tourbillon de rires et d’émotions

Après Klaxon, la compagnie Akoreacro revient planter son chapiteau pour la 25e édition des Élancées !

