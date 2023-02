DANS TON COEUR CIE AKOREACRO THEATRE DE VILLEFRANCHE, 6 mai 2023, VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX.

DANS TON COEUR CIE AKOREACRO THEATRE DE VILLEFRANCHE. Un spectacle à la date du 2023-05-06 au 2023-05-06 16:30. Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Depuis 15 ans, les 8 acrobates et 4 musiciens de la compagnie Akoreacro proposent des spectacles de haut vol. Avec Dans ton cœur, la grande famille s’agrandit et ouvre ses bras au talentueux metteur en scène Pierre Guillois, lauréat du Molière 2017 de la meilleure comédie. Détournant avec malice le train-train de la vie de couple, du coup de foudre aux scènes de ménage, de l’amour tendre à l’amour vache, la routine s’installe… A? partir du quotidien d’un couple surgissent des situations banales qui dérapent et donnent naissance a? de folles acrobaties. Les douze interprètes entrelacent les gestes familiers aux pirouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en prouesses techniques de plus en plus dingues. On assiste pèle mêle à des numéros de trapèzes époustouflants, des portés vertigineux, des sauts périlleux au rythme de la musique live. L’électroménager s’en mêle, les frigos balancent, les machines a? laver s’illuminent, les fours a? micro-ondes retentissent tandis que les corps s’envolent avec grâce au milieu de ce charivari acrobatique et musical. Un inventaire drôle, joyeux, loufoque et tendre de nos petits travers à partager en famille. Sous leur grand chapiteau, autour du cercle, le temps s’arrête, et un tourbillon d’émotions nous embarque pour un voyage singulier ! « Une création débordant d’énergie, bourrée d’inventivité, à la fois irrésistiblement farfelue et folle-ment spectaculaire. » Le Télégramme « Inventif, rapide, cirque à fond, musical, Dans ton Cœur mérite le succès qu’il génère partout où il passe ». Le Monde EUR32.5 32.5 euros

Votre billet est ici

THEATRE DE VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX PLACE DES ARTS 69665

Depuis 15 ans, les 8 acrobates et 4 musiciens de la compagnie Akoreacro proposent des spectacles de haut vol. Avec Dans ton cœur, la grande famille s’agrandit et ouvre ses bras au talentueux metteur en scène Pierre Guillois, lauréat du Molière 2017 de la meilleure comédie.

Détournant avec malice le train-train de la vie de couple, du coup de foudre aux scènes de ménage, de l’amour tendre à l’amour vache, la routine s’installe…

A? partir du quotidien d’un couple surgissent des situations banales qui dérapent et donnent naissance a? de folles acrobaties.

Les douze interprètes entrelacent les gestes familiers aux pirouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en prouesses techniques de plus en plus dingues. On assiste pèle mêle à des numéros de trapèzes époustouflants, des portés vertigineux, des sauts périlleux au rythme de la musique live.

L’électroménager s’en mêle, les frigos balancent, les machines a? laver s’illuminent, les fours a? micro-ondes retentissent tandis que les corps s’envolent avec grâce au milieu de ce charivari acrobatique et musical. Un inventaire drôle, joyeux, loufoque et tendre de nos petits travers à partager en famille.

Sous leur grand chapiteau, autour du cercle, le temps s’arrête, et un tourbillon d’émotions nous embarque pour un voyage singulier !

« Une création débordant d’énergie, bourrée d’inventivité, à la fois irrésistiblement farfelue et folle-ment spectaculaire. » Le Télégramme

« Inventif, rapide, cirque à fond, musical, Dans ton Cœur mérite le succès qu’il génère partout où il passe ». Le Monde

.2023-05-06.

Votre billet est ici