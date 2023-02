DANS TON COEUR SOUS CHAPITEAU, 15 février 2023, CESSON SEVIGNE.

DANS TON COEUR SOUS CHAPITEAU. Un spectacle à la date du 2023-02-15 au 2023-06-04 17:00. Tarif : 31.0 à 31.0 euros.

Sous chapiteau au Stade des Maurettes AFPA – Istres Après Klaxon, la compagnie Akoreacro revient planter son chapiteau pour la 25e édition des Élancées ! Dans un savoureux mélange de prouesses acrobatiques, de numéros de trapèze époustouflants et de musique jouée en direct, les 8 voltigeurs et les 4 musiciens d’Akoreacro détournent avec poésie et malice le bonheur conjugal et ses travers. Les histoires s’en- chaînent sur un rythme endiablé, les objets du quotidien valsent et, quand l’électromé- nager s’en mêle, tout fout le camp dans un charivari joyeusement communicatif. Les circassiens d’Akoreacro ont confié la mise en scène de Dans ton cœur à Pierre Guillois, metteur en scène terriblement inventif et grand adepte du burlesque (il suffit pour cela d’évoquer ses dernières comédies à succès Bigre et Les Gros patinent bien accueillis sur nos plateaux). Il en résulte un spectacle de haut vol qui nous embarque dans un tourbillon de rires et d’émotions ! Cie Akoreacro Cie Akoreacro EUR31.0 31.0 euros

SOUS CHAPITEAU CESSON SEVIGNE parc de Champagne Ille-et-Vilaine

