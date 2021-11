Dans ton coeur Alençon, 11 décembre 2021, Alençon.

Dans ton coeur Alençon

2021-12-11 20:00:00 – 2021-12-11 21:30:00

Alençon Orne

Pour Akoreacro, l’amour est un sport de haute voltige. La joyeuse bande de cirque s’acoquine à Pierre Guillois, auteur et interprète du fameux Bigre, pour nous conter une histoire de cœur qui nous ressemble. Détournant avec malice la banalité de la vie de couple, ses situations familières et ses objets du quotidien, huit acrobates et quatre musiciens offrent une pièce explosive, entre portés acrobatiques, musique live enlevée et numéros de trapèze époustouflants. Un cocktail revigorant tenu dans un subtil équilibre entre fou rire et poétique du quotidien. Dans ton cœur raconte le coup de foudre amoureux (sur une chaîne de tri d’ordures ménagères), la passion débordante, le train-train pesant, les disputes, le premier enfant et bientôt la tentation adultère qui pointe le bout de son nez. Même l’électroménager s’en mêle ! Les frigos balancent, les machines à laver passent de mains en mains, tandis que nos tourtereaux s’abîment et tentent des vrilles vertigineuses pour de chauds baisers. Vacillant entre bonheur et déboires, la petite flamme remportera-telle la victoire du cœur ?

dernière mise à jour : 2021-11-27 par OT CUA ALENCON