Toute la famille et toutes les générations s'enticheront de cette fresque

burlesque et explosive qui tourneboule le train-train quotidien d’un

couple ordinaire.

Ils se rencontrent et c’est le coup de foudre. Ils s’aiment, ont des enfants, les jours se suivent… la routine guette. Et ça dérape. C’est le cirque. Des disputes de haute voltige éclatent. Les corps s’envolent, l’électroménager s’en mêle, le frigo tangue, le four s’affole dans un charivari de numéros aussi virtuoses que fantaisistes.

Fruit de la collaboration providentielle entre Pierre Guillois, sulfureux metteur en scène de Bigre et Opéraporno accueillis au Gymnase, et la compagnie de cirque Akoreacro,



● Mise en scène : Pierre Guillois

● Avec Claire Aldaya (voltigeuse), Romain Vigier (acrobate, porteur), Andreu Casadella (acrobate, trapèze Washington), Basile Narcy (acrobate, porteur, jongleur), Maxime La Sala (porteur cadre), Antonio Segura Lizan (voltigeur), Pedro Consciência (porteur, acrobate), Joan Ramon Graell Gabriel (porteur, acrobate), Vladimir Tserabun (contrebasse, violoncelle, basse), Gaël Guelat (batterie, percussions, guitare), Nicolas Bachet (saxophone, acrobate), Johann Chauveau (clavier, flute)

Dans ton cœur est un joyeux bazar savamment orchestré, où les huit acrobates dialoguent prodigieusement avec les quatre musiciens. Après un passage remarqué à Avignon en 2021, le Grand Théâtre est ravi d’accueillir ce spectacle plein d’humour et d’amour.

