Dans ton Cirque – L’association du Vide Théminettes, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Théminettes. Dans ton Cirque – L’association du Vide 2021-07-13 21:45:00 21:45:00 – 2021-07-13

Théminettes Lot Théminettes 10 EUR Amenez votre pique-nique ! Les tables seront dressées. Bar et gourmandises sur place. Cette soirée ne sera possible qu’en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Pensez à prendre vos masques. « Balancer dans le vide ce qu’on a de talent et de courage, tenir à 10 mètres du sol à la force du poignet, attraper en plein vol un corps fragile, changer de costume en un clin d’œil. Des exploits, des paillettes, des mots, des trompettes, des artifices et des roulements de tambours… Mais à quoi ça sert ? Cymbale ! Cette question, nous nous la posons sérieusement et tentons d’y répondre de notre mieux.

Alors, venez voir ! » L’Association du Vide Une création collective de L’Association du Vide avec :

la productrice: Roselyne Burger

la costumière : Léa Gadbois-Lamer

le compositeur: Lawrence Williams

et les musiciens : Julien Chamla (batterie), Benjamin Glibert (guitare, basse, voix, enregistrement, mix), Sébastien

Cirotteau (trompette), Lawrence Williams (saxophones, clavier, guitare, voix)

le sondier : Alexis Auffray

le régisseur général : Adrien Maheux

le génie de la lampe : Clément Bonnin

les artificiers : Boris Abalain et Loïc Chauloux

les coachs : Aziz Drabia et Bruno Dizien

Spectacle de cirque aérien tout public +33 6 11 68 54 46

