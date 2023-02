Dans tes rêves, les ateliers enfants et famille à l’Arrosoir rue de Crussol, 22 février 2023, Figeac .

Dans tes rêves, les ateliers enfants et famille à l’Arrosoir

l’Arrosoir rue de Crussol Figeac Lot rue de Crussol l’Arrosoir

2023-02-22 – 2023-02-22

rue de Crussol l’Arrosoir

Figeac

Lot

22 février 15h : Atelier dessin, Dessine tes rêves

Un atelier d’art plastique qui invite les artistes en herbe au pays des rêves.

Laissez libre cours à votre créativité et donnez vie à vos souhaits les plus farfelus !

Pour qui : de 3 à 10 ans Tarif : gratuit

Infos pratiques : Accompagnateur adulte non nécessaire / Sans inscription

24 février 15h Atelier radio, Sur les ondes

Participez à un café Philo sur le thème du rêve tout en enregistrant une émission de radio qui sera diffusée sur les ondes d’Antenne d’Oc.

Pour qui : de 8 à 12 ans Tarif : Gratuit

Infos pratiques : Accompagnateur adulte non nécessaire / Sans inscription

Présenté par : Radio Antenne d’Oc et l’Arrosoir, Espace social et culturel

24 février à 10h30 Lectures, Les p’tits rêveurs

Il était une fois une histoire, deux histoires, mille et une histoires pour p’tits rêveurs. Installez-vous confortablement, votre imaginaire va en prendre plein les oreilles…

Pour qui : de 2 à 6 ans, Tarif : Gratuit

Infos pratiques : Accompagnateur adulte non nécessaire/Sans inscription

25 février 15h : Atelier attrape rêve, Adieu les mauvais rêves

Les Amérindiens l’ont inventé pour chasser les mauvais rêves ! Venez réaliser un attrape-rêve personnalisé pour donner couleur et douceur à vos nuits.

Pour qui : de 6 à 12 ansTarif : Gratuit

Infos pratiques : Accompagnateur adulte non nécessaire / Sans inscription

1er mars 15h Atelier collage, Colle à tes rêves

Explorer votre univers intérieur par le biais du collage ? C’est possible ! En discutant d’un monde idéal, de nos rêves les plus fous et en piochant dans des magazines images, lettres et mots pour les assembler sur nos plus belles pages !

Pour qui : dès 5 ans Tarif : gratuit

Infos pratiques : accompagnateur adulte non nécessaire / Sans inscription

3 mars 15h Atelier pop-Up, Du rêve à la réalité

Laissez parler votre imaginaire et ouvrez une fenêtre sur vos rêves. Qu’ils soient utopiques ou réalistes, on a tous des rêves en tête qui deviennent réalité grâce à la technique du Pop-up !

Pour qui : dès 4 ans Tarif : gratuit

Infos pratiques : accompagnateur adulte non nécessaire / Sans inscription

4 mars 15h Atelier carnet de voyage, Carnets de rêves

À l’image du carnet de voyage, créez votre propre carnet de rêves pour en garder une trace intacte, indélébile et quelque peu fantaisiste !

Pour qui : dès 6 ans Tarif : gratuit

4 mars 18h Rêve général, Souffleur de rêves

Retrouvez en chair et en os les récits de vos rêveries déposés dans « rêve général » lus et incarnés par un « souffleur de rêves » !

Pour qui : tout PublicTarif : gratuit / Sans inscription

Infos pratiques : accompagnateur adulte non nécessaire / Sans inscription

Pour les vacances de février dans le cadre du festival graines de moutards, l’association l’Arrosoir, vous a concocté des rendez-vous récréatifs entièrement dédiés aux enfants et aux familles., pour rêver !

@arrosoir Figeac

rue de Crussol l’Arrosoir Figeac

