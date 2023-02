Dans tes rêves à la médiathèque et à l’Astrolabe de Figeac Médiathèque/carré de l’astrolabe, 21 février 2023, Assier .

Dans tes rêves à la médiathèque et à l’Astrolabe de Figeac

L’Astrolabe Médiathèque/carré de l’astrolabe Assier Lot Médiathèque/carré de l’astrolabe L’Astrolabe

2023-02-21 – 2023-02-21

Médiathèque/carré de l’astrolabe L’Astrolabe

Assier

Lot

Atelier codage, Yes we code, Mardi 21 février de 10h à 12h et de 14h à 16h

Imaginer puis créer un objet connecté, rien de plus simple ! Atelier de codage, pour apprendre à coder facilement. Avec une carte microbit, des capteurs et accessoires, on peut créer des objets connectés et laisser parler notre ingéniosité.

Pour qui : à partir de 11 ans, Tarif : gratuit

Infos pratiques : tout le matériel est fourni – 8 enfants maximum

Sur réservation.

Présenté par : Carrefour des Sciences et des Arts

Souffleur de rêves, Mercredi 22 février, 16h30

Figeac, médiathèque de l’Astrolabe

Retrouvez en chair et en os les récits de vos rêveries déposés dans « rêve

général » lus et incarnés par un « souffleur de rêves » !

Pour qui : tout Public Tarif : gratuit / Sans inscription

Présenté par : L’Arrosoir, Espace social et culturel et l’Astrolabe Grand-Figeac

Histoires de mômes et si les rêves avaient le pouvoir de nous transformer ?

Mercredi 22 février de 16h30 à 17h15

Figeac, médiathèque de l’Astrolabe, Histoires de mômes, le rendez-vous des petits amateurs de grandes histoires ! Vendez-vous blottir avec nous pour écouter des histoires entre rêve et réalité…

Pour qui : de 5 à 8 ans,Tarif : gratuit

Présenté par : l’Astrolabe Grand-Figeac

Jeu de rôle interactif, Ta Terre idéale, Jeudi 2 mars 2023 de 10h à 12h et de 14h à 17h (toutes les heures)

Figeac, Astrolabe, salle du Carré, l’astrolabe

Vous êtes des scientifiques.

L’activité humaine et les bouleversements climatiques ont changé la Terre. Votre rôle en tant que scientifique amoureux de la nature est de retrouver une Terre rêvée. Vous avez 30 minutes pour contribuer à recréer un environnement meilleur.

À l’issue du jeu, dessinez une Terre imaginaire où vous souhaiteriez vivre.

Pour qui : à partir de 8 ans Tarif : gratuit / Sur réservation.

Présenté par : le Centre social de prévention, la ludothèque de la Fédération Partir, le

Conseil Municipal Jeunes de la Ville de Figeac

Rêver ? Rêver plus grand ! Tel est le cap que s’est donné le collectif organisateur de cette nouvelle édition de Graines de Moutards. Musique, art contemporain, cinéma, théâtre, patrimoine, jeux d’écriture ou de lecture, culture scientifique vous invitent à parcourir des chemins fantastiques faits de rêves, d’imaginaire et d’utopie !

astrolabe figeac

Médiathèque/carré de l’astrolabe L’Astrolabe Assier

dernière mise à jour : 2023-02-16 par