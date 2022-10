Dans ta valise

2023-04-08 – 2023-04-08 EUR 8 8 Et vous qui a-t-il dans votre valise ? Dans celle de Yumna, il y a toute son histoire, celle qu’elle a emportée du pays du sable jusqu’à l’école du pays de la neige. Dans un décor qui se déploie, ce conte lumineux et joyeux nous parle d’exil, d’amitié et d’accueil.



Public : dès 4 ans Un conte musical proposé par la Compagnie Rêve général https://theatremassalia.mapado.com/event/126734-dans-ta-valise-cie-reve-general dernière mise à jour : 2022-10-17 par

