Assis au plus près des artistes, sur des valises en arc de cercle, les petits spectateurs écoutent l’histoire d’un enfant qui vient d’ailleurs après avoir quitté sa terre natale et les siens avec pour tout bagage une valise et quelques trésors

La valise construit l’espace de jeu, devient support d’un théâtre d’ombres et source de lumières pour ce voyage destiné aux tout-petits, sensible et poétique, à la découverte de l’autre. Entre conte musical et marionnettes manipulées en direct, la compagnie Rêve général ! nous offre un spectacle résolument optimiste et d’une très belle intelligence.

