du lundi 21 mars au samedi 23 avril à Maison du livre, de l’image et du son

Enfant, la chambre est le lieu magique où l’on grandit, avec des livres, de la musique, des dessins, des couleurs et des rêves pleins la tête. Magali Le Huche nous offre une plongée dans cet univers intime, en proposant aux visiteurs un parcours à travers des chambres correspondant aux différents âges de la vie, de la petite enfance à l’adolescence, tout cela aux côtés de ses héros les plus emblématiques : Paco, Roger Chéri, La tribu qui pue et La grande course des Jean sans oublier, bien sûr, Nowhere Girl, pépite BD 2021 au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis ! À l’étage, c’est tout l’univers de Jean-Michel le caribou que vous pouvez retrouver, ainsi qu’une partie des créations produites par les enfants de l’école Lazare Goujon, dans laquelle Magali Le Huche était en résidence. L’exposition de l’invitée d’honneur de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne, Magali Le Huche. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T16:00:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T16:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T11:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T16:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T16:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-28T16:00:00 2022-03-28T19:00:00;2022-03-29T16:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T11:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T16:00:00 2022-03-31T19:00:00;2022-04-01T16:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-04T16:00:00 2022-04-04T19:00:00;2022-04-05T16:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T11:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T16:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T16:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-11T16:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T16:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T16:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T16:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T19:00:00;2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00

