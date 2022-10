Dans ta bulle Le funambule montmartre, 10 septembre 2022, Paris.

Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h14

Du lundi 19 décembre 2022 au vendredi 23 décembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 16h45

Du lundi 07 novembre 2022 au mercredi 14 décembre 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h45

mercredi

de 16h00 à 16h45

Du lundi 24 octobre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h45

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h15

Du samedi 10 septembre 2022 au dimanche 23 octobre 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h45

mercredi

de 16h00 à 16h45

. payant

Partez en voyage avec Gabrielle dans sa bulle de couleurs, bulle d’émotions, bulle de poésies, bulle de découvertes.

A la recherche du doudou de Gabrielle, on vole dans le ciel, on glisse sur la neige, on sèche ses larmes à la rencontre des fonds marins, on s’émerveille de la faune et la flore, on chasse les cauchemars de la nuit, on brille de mille feux de joie au soleil, on apprivoise sa colère et on découvre la tendresse !

Un voyage initiatique dès le plus jeune âge. Six tableaux à thèmes et atmosphères pour se laisser porter et appréhender en douceur ses émotions.

Le funambule montmartre 53 rue des saules 75001 Paris

