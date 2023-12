Ateliers de cuisine dans les châteaux viticoles Dans plusieurs châteaux viticoles Cadillac-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Cadillac-sur-Garonne

Ateliers de cuisine dans les châteaux viticoles 2 février – 6 décembre 2024, les vendredis Dans plusieurs châteaux viticoles Tarif : 41,50 € / personne.

Fin : 2024-12-06T17:30:00+01:00 – 2024-12-06T22:00:00+01:00 Pour le plus grand plaisir de vos papilles, nous organisons un moment de partage culinaire bien particulier.

Des ateliers de cuisine qui riment avec convivialité sur thème de la cuisine du terroir mais aussi de plusieurs pays.

Un chef prendra le temps de vous initier à l’art de cuisiner. 17h30 : Visite-dégustation animée par le vigneron ou la vigneronne

18h30-20h30 : Début de l’atelier

