DANS NOS PAS Aniane, 7 mai 2022, Aniane.

DANS NOS PAS Aniane

2022-05-07 – 2022-05-07

Aniane Hérault

A l’occasion de l’événement “Dans nos pas”, la terrasse de la Grotte de Clamouse se transforme pour vous permettre de rencontrer des acteurs de la préservation de notre environnement, de 10h00 à 18h00, venez les rencontrer sur leurs stands :

Les missions Natura 2000 et Grand Site de France pour la préservation de l’environnement.

Le projet du Géoparc UNESCO de l’Hérault et ses sites remarquables.

L’association COHAB œuvrant pour la cohabitation entre l’humain et l’animal.

Ce sera l’occasion d’échanger avec ces acteurs qui œuvrent chaque jour à la préservation des lieux qui nous entourent.

contact@clamouse.com +33 4 67 57 71 05 https://www.clamouse.com/fr/evenement/?e=0

Aniane

