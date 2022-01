Dans mon sang Théâtre de la Violette, 10 février 2022, Toulouse.

**Spectacle musical – à partir de 12 ans** **Par la compagnie ôRageuse** _Dans mon sang_, de Sarah Carlini, est un écrit sur la filiation et son héritage, une course à contre-temps, un envol poétique humain et engagé. Intime et universel, le texte navigue entre l’histoire passée et présente. De Donato l’arrière grand père à Loulou le fils, Sarah nous livre une histoire de résistance, d’exil, d’héritage et de résilience. Ce récit singulier des âges de la vie, de ce qui a été, de ce qui aurait pu être, de ce qui devrait être, est une mise en scène de sa vie et de ce qu’est la vie. Les voix, leurs voix, résonnent de leurs colères, de leurs révoltes, de leurs regrets, de leurs peurs, mais aussi de leurs victoires et de leurs espoirs. De leurs passés, de son présent, à tous les âges de la vie, la voix de Sarah se mêle à celle de Donato et des Loulou, et finit par se mêler à la notre. Au carrefour du théâtre, de la musique et de la peinture, _Dans mon sang_ s’affiche comme un récital à fleur de peau. Le texte engagé et humaniste résonne dans l’intime et le collectif, en empruntant au slam et aux écritures contemporaines, rythme et langues déversées. La partition musicale, entièrement composée au service des mots, créée le liant indispensable pour permettre au spectateur de s’emparer de l’intention artistique; tandis que la peinture inscrit des images sur les personnages que l’on croise au fil du récit. Chaque représentation voit naître une nouvelle oeuvre d’ AL, le peintre, rendant unique l’instant de la performance. Un spectacle écrit et interprété par : **Sarah Carlini**

Tarifs : 13€ (tarif normal) / 11€ (tarif réduit)

