DANS MON SALON THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC, 12 mars 2023, NOISY LE SEC.

DANS MON SALON THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 17:00 (2023-03-12 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

En plus de ses talents de comédienne, de scénariste et de réalisatrice, Agnès Jaoui est également chanteuse. Sa voix de soprano, travaillée à l’adolescence en classe de chant lyrique au conservatoire, s’est déjà épanouie dans trois albums, dont le premier, Canta, a obtenu une Victoire de la musique 2007 dans la catégorie « musiques du monde ». Dans mon salon pour dire la proximité chaleureuse que l’artiste instaure avec le public dans ce voyage musical qui puise dans sa playlist, particulièrement éclectique. Accompagnée de cinq chanteurs de l’ensemble Canto Allegre et de sept musiciens de l’orchestre Carabanchel, elle traverse allègrement les registres musicaux, de Bach, Haendel ou Rossini à l’avant-garde contemporaine, en passant par les mélodies populaires latino-américaines ou la chanson française. C’est un plaisir de retrouver l’artiste sur scène pour un concert intime et généreux. 1H30 Agnès Jaoui

THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC NOISY LE SEC 5, rue Jean Jaurès Seine-Saint-Denis

