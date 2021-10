Dans mon sac à sons Pavillon Blanc Henri-Molina, 23 octobre 2021, Colomiers.

Dans mon sac à sons

Pavillon Blanc Henri-Molina, le samedi 23 octobre à 16:30

Concert jeunesse Dans mon sac à son par Ello papillon Aux sons du piano, de l’accordéon, de la guitare, de percussions diverses et de la voix, “Ello Papillon” nous offrent un spectacle poético-onirique, rythmique, authentique et “vivant ” ! 11 chansons autour des sons, racontent l’histoire de la cueilleuse de sons et de son étonnant laboratoire ! La cueilleuse de son habite une toute petite maison, isolée, à la pointe d’une gigantesque montagne qui baigne dans les nuages. Elle fuit les gaspilleurs de sons, toujours trop pressés ! Drôle de vie ! Tout est calme là haut, c’est le silence le plus total, et ça lui fout le cafard ! Du silence par paquets, partout, dans les coins et les recoins… Elle part à la cueillette des sons. Elle en rapporte une multitude qu’elle garde bien au chaud pour les protéger et pour se rassurer ! “Mais est-ce la bonne voie ?” questionne la petite voix d’Echo… Auteure/compositrice : Elodie Bernigal alias Ello Papillon Mise en scène et complicité dans l’écriture de l’histoire : Jessica Nourisson Avec : Elodie Bernigal Scénographie : Jipécé (en partie) Création lumière et son : Rémi Base / Jean Marc Michollet Costume et « sacs à sons » divers : Marie Thérèse Bernigal Illustration affiche et cd : Anne Jarrossay Clerc Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe sanitaire avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 18 ans et plus depuis le 21 juillet 2021, et pour les publics de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites www.ville-colomiers.fr et www.pavillonblanc-colomiers.fr pour retrouver les informations mises à jour régulièrement. **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc Henri-Molina

Pavillon Blanc Henri-Molina Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:30:00 2021-10-23T17:15:00