Dans mon sac à sons Mairie de Colomiers, 23 octobre 2021, Colomiers.

Dans mon sac à sons

Mairie de Colomiers, le samedi 23 octobre à 16:30

Concert jeunesse Dans mon sac à son par Ello papillon Aux sons du piano, de l’accordéon, de la guitare, de percussions diverses et de la voix, “Ello Papillon” nous offrent un spectacle poético-onirique, rythmique, authentique et “vivant ” !11 chansons autour des sons, racontent l’histoire de la cueilleuse de sons et de son étonnant laboratoire ! La cueilleuse de son habite une toute petite maison, isolée, à la pointe d’une gigantesque montagne qui baigne dans les nuages. Elle fuit les gaspilleurs de sons, toujours trop pressés !Drôle de vie ! Tout est calme là haut, c’est le silence le plus total, et ça lui fout le cafard ! Du silence par paquets, partout, dans les coins et les recoins…Elle part à la cueillette des sons. Elle en rapporte une multitude qu’elle garde bien au chaud pour les protéger et pour se rassurer !”Mais est-ce la bonne voie ?” questionne la petite voix d’Echo… Auteure/compositrice : Elodie Bernigal alias Ello PapillonMise en scène et complicité dans l’écriture de l’histoire : Jessica NourissonAvec : Elodie BernigalScénographie : Jipécé (en partie)Création lumière et son : Rémi Base / Jean Marc MicholletCostume et « sacs à sons » divers : Marie Thérèse BernigalIllustration affiche et cd : Anne Jarrossay Clerc

Concert jeunesse Dans mon sac à son par Ello papillon Aux sons du piano, de l’accordéon, de la guitare, de percussions diverses et de la voix, “Ello Papillon” nous offrent un spectacle poético-oniri

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:30:00 2021-10-23T17:15:00