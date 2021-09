DANS MON SAC À SONS Mairie de Colomiers, 23 octobre 2021, Colomiers.

DANS MON SAC À SONS

Mairie de Colomiers, le samedi 23 octobre à 16:30

Aux sons du piano, de l’accordéon, de la guitare, de percussions diverses et de la voix, Ello Papillon nous offre un spectacle poético-onirique, rythmique, authentique et « vivant ». Ses chansons racontent l’histoire d’une cueilleuse de sons et de son étonnant laboratoire… Habitant une toute petite maison, isolée, à la pointe d’une gigantesque montagne qui baigne dans les nuages, elle part à la cueillette des sons et en rapporte une multitude qu’elle garde bien au chaud pour les protéger et pour se rassurer ! « Mais est-ce la bonne voie ? » questionne la petite voix d’Echo… Voici le projet jeunesse d’Ello Papillon, alias Elodie Bernigault, autrice compositrice et interprète de ses chansons mêlant jazz, musiques du monde, pop… Un univers solaire, frais et original qui fait du bien. Au programme : câlins aux écoutilles et à l’âme ! Un voyage atemporel chargé en émotions. www.a-rebours.com/jeune-public Horaires ——– 16h30 > 17h15 **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc Henri-Molina 1 place Alex-Raymond 31770 Colomiers

