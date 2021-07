Fresnes 6Mettre Fresnes, Val-de-Marne Dans mon quotidien, il y a … – projet intergénérationnel 6Mettre Fresnes Catégories d’évènement: Fresnes

Val-de-Marne

Dans mon quotidien, il y a … – projet intergénérationnel 6Mettre, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Fresnes. Dans mon quotidien, il y a … – projet intergénérationnel

du lundi 12 juillet au samedi 24 juillet à 6Mettre

**DANS MON QUOTIDIEN, IL Y A …** **Rencontres** **entre futurs seniors (12-18 ans)** **et anciens adolescents (+60 ans)** **DU 12 AU 24 JUILLET À FRESNES** Quels objets vous accompagnent ? Auriez-vous des histoires à nous raconter sur vos vêtements ? Pourriez-vous imaginer les habitudes musicales de votre voisin ? Écoute-t-il sa musique préférée sur son poste de radio ou son téléphone ? **Redécouvrons ensemble les objets de notre quotidien !** « Dans mon quotidien, il y a… » vous propose un parcours ludique et créatif imaginé par Anne Buguet et Michel Ozeray, artistes de la compagnie Omproduck pour **se rencontrer, échanger et partager des moments de convivialité.** **>> Au programme :** discussions, échanges de savoir-faire, jeux, ateliers créatifs, moments de convivialité… Différentes après-midis nous réuniront pour **explorer plusieurs thématiques (jeux, livres, vêtements, cuisines…)** et **organiser ensemble un événement festif**, restitution de nos découvertes. Ce dernier rendez-vous invitera nos familles, nos proches, nos voisins… pour clôturer joyeusement ces rencontres. Les productions de ce projet intergénérationnel (photos, textes, dessins…) seront aussi mises à l’honneur à l’occasion de notre Fête des voisins le 24 septembre 2021. Rendez-vous sur notre site internet _6mettre.fr_ pour le calendrier détaillé des différentes rencontres. 6Mettre invite des futurs seniors et anciens adolescents voisins à se rencontrer, à explorer ensemble les objets du quotidien dans un parcours ludique et créatif imaginé par la compagnie Omproduck. 6Mettre 12 rue Albert Roper 94260 Fresnes Fresnes Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T16:30:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T16:30:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T16:30:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T16:30:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T16:30:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fresnes, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu 6Mettre Adresse 12 rue Albert Roper 94260 Fresnes Ville Fresnes lieuville 6Mettre Fresnes