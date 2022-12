Dans mon musée, il y a… Compiègne, 20 décembre 2022, Compiègne .

Dans mon musée, il y a…

2022-12-20 10:00:00 – 2022-12-29 11:30:00

6 6 Vacances au musée pour le jeune public. Visite de l’exposition « Des vies et des œuvres » suivie de travaux pratiques

Séances pour les enfants de 5 à 7 ans : mardis 20 et 27 décembre de 10h à 11h30

Séances pour les enfants de 8 à 12 ans : mardis 20 et 27, jeudis 22 et 29 décembre de 14h à 16h

6€ par enfant. Uniquement sur réservation : 03 44 20 26 04

À la recherche de résonances entre le passé et le présent, entre les sociétés d’autrefois et le monde contemporain, cette exposition propose de redécouvrir des pièces remarquables des collections du musée Antoine Vivenel réinterprétées par le photographe Marc Mounier Kuhn et les apprenants du Centre Ressource Lecture. Dans le même temps, l’exposition dépasse l’enceinte muséale pour tisser de nouveaux liens entre les musées et les quartiers de la Ville : des collages photographiques monumentaux posés sur les façades d’immeubles du quartier de Royallieu nous incitent à une réflexion autour du sens et des valeurs de ces œuvres. Animations et visites guidées complètent l’exposition.

