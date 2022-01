Dans mon jardin extraordinaire Bibliothèque de la Boissière-du-Doré La Boissière-du-Doré Catégories d’évènement: La Boissière-du-Doré

Loire-Atlantique

Dans mon jardin extraordinaire Bibliothèque de la Boissière-du-Doré, 26 mars 2022, La Boissière-du-Doré. Dans mon jardin extraordinaire

Bibliothèque de la Boissière-du-Doré, le samedi 26 mars à 10:30

Des lectures agrémentées de chansons, comptines et jeux de doigts racontées par Estelle pour les tout-petits. Un moment privilégié à partager avec ses enfants. [[https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)

Ouverture des inscriptions un mois avant l’évènement

Lectures animées par Estelle Rousseau de la Compagnie Petite Feuille Bibliothèque de la Boissière-du-Doré 25 rue de Mauges la Boissière-du-Doré La Boissière-du-Doré Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Boissière-du-Doré, Loire-Atlantique Autres Lieu Bibliothèque de la Boissière-du-Doré Adresse 25 rue de Mauges la Boissière-du-Doré Ville La Boissière-du-Doré lieuville Bibliothèque de la Boissière-du-Doré La Boissière-du-Doré Departement Loire-Atlantique

Bibliothèque de la Boissière-du-Doré La Boissière-du-Doré Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-boissiere-du-dore/