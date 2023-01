DANS MES LIVRES IL Y A … Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lassay-les-Châteaux

DANS MES LIVRES IL Y A … 
2023-03-02 – 2023-03-29
MEDIATHEQUE DE LASSAY-LES-CHATEAUX 
6 RUE DU COUVENT
Lassay-les-Châteaux
Mayenne

2023-03-02 – 2023-03-29





Mayenne Lassay-les-Châteaux Voici une exposition à l’attention des plus petits. A hauteur d’enfant, elle propose des images mais aussi des invitations et des espaces pour observer, toucher, jouer, écouter, créer, entrer de plain pied, les yeux grands ouverts, et tout entier dans l’univers des albums de Corinne Dreyfuss. Exposition ludique pour les plus petits. +33 2 43 11 19 71 MEDIATHEQUE DE LASSAY-LES-CHATEAUX 6 RUE DU COUVENT Lassay-les-Châteaux

