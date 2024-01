Dans mes livres il y a Exposition Rue Pierre Trepos Brest, samedi 24 février 2024.

Dans mes livres il y a Exposition Rue Pierre Trepos Brest Finistère

Dans le cadre du Mois de la petite enfance, la médiathèque de Bellevue accueille l’exposition ludique et participative « Dans mes livres y a… » Une invitation à hauteur d’enfants à venir jouer, toucher, écouter, observer… et à plonger dans l’univers riche et foisonnant des albums de l’auteure-illustratrice Corinne Dreyfuss. .

Rue Pierre Trepos Médiathèque de Bellevue

Brest 29200 Finistère Bretagne mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-23



