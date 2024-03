Dans mes bottes d’ostréiculteur Plougrescant, lundi 8 avril 2024.

Dans mes bottes d’ostréiculteur Plougrescant Côtes-d’Armor

Rendez-vous bottes au pied Plage du Varlen à Plougrescant. Dans les pas de notre guide Cécile, cap sur ces lignes noires qui zèbrent le fond de l’estran et qui intriguent tant les amis. Privilège que d’accéder aux parcs à huîtres à la faveur des grandes marées !

Sur le sable à perte de vue, c’est une vraie ruche. Ballet des tracteurs qui remontent aux ateliers, poches que l’on tape pour décoller les huîtres… Au fil des parcs et des tables , Cécile nous montre le naissain, explique les techniques d’élevage, et nous vivons les 4 saisons de l’huître. On parle de la pousse de l’huître et nous mesurons le quotidien des paysans de la mer, les éléments, le poids des poches, les pieds dans l’eau…

Dans le gazouillis du reflux de l’eau et les cris des goélands, 3 gouttes signent l’inversion de la marée. Une dernière table aux parfums iodés pour manipuler les précieux trésors et il est temps de remonter vers le rivage. Cécile pointe du doigt les aigrettes puis nous glisse mille façons de cuisiner l’huître. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 12:30:00

fin : 2024-04-08 14:00:00

Grève du Varlen

Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne contact@echappees-tregoroises.bzh

L’événement Dans mes bottes d’ostréiculteur Plougrescant a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose