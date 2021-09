DANS MA VOIX RESONNE LA TERRE Espace culturel Robert-Doisneau, 23 janvier 2022, Meudon.

Espace culturel Robert-Doisneau, le dimanche 23 janvier 2022 à 16:00

**LE COURS FURIEUX DES ANS : UN APERÇU DE LA POÉSIE RUSSE** Du Siècle d’or d’Alexandre Pouchkine (1799-1837) aux « poètes du dégel » dont Bella Akhmadoulina (1937-2010), ce spectacle est une traversée de deux siècles d’histoire et de poésie qui passe par les premières décennies du XXe, celles de la « génération qui a gaspillé ses poètes », selon le linguiste Roman Jakobson. _PAR_ _**JACQUES FOURNIER**_ _LECTURES_ _**ALEXANDRE LOUSCHIK**_ **_(EN RUSSE)_** _ET_ _**VÉRONIQUE HELENA MALVOISIN (EN FRANÇAIS)**_ **CÔTE LOINTAINE** Alexandre Louschik propose une escapade poétique en chansons dans la Russie d’hier et d’aujourd’hui. Entre l’Est et l’Ouest, la mer Blanche et la mer Noire, ce concert, conçu au rythme des guitares, est une invitation à la découverte des chansons russes de différentes époques et de genres variés tels que des chansons à textes, chants folkloriques, chants soviétiques, romances urbaines ou aristocratiques, chansons poétiques des bardes contemporains. _CHANT ET GUITARE_ _**ALEXANDRE LOUSCHIK**_ _GUITARE_ _**CHARLES LAMOUROUX**_

Tarif C TP 17€ / TR1 13,50€ / TR2 7,50€ avec le pass liberté – TP 8,50€ / TR1 6,75€ / TR2 3,75€

Compagnie À Hauteur 2 Voix

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



