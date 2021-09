Dans ma tête – Cie adèle et le squonk Les Roches, 16 octobre 2021, Montreuil.

Dans ma tête – Cie adèle et le squonk

Les Roches, le samedi 16 octobre à 15:30

Une femme en crise invite les spectateurs à pénétrer “dans sa tête” : un sobre décor de toile et de cartons vides. Là, un orchestre de haut-parleurs pas comme les autres va prendre la parole pour un voyage dans un univers sonore hypnotique et fantaisiste. Mêlant avec simplicité et ingéniosité théâtre et installation sonore en multiphonie, porté par une simple comédienne dans un décor nu, ce spectacle nous parle d’une tragédie ordinaire mais dont on peut renaître : le burn-out. Dans ce partage d’intimité qui fonctionne comme un miroir, “Dans ma tête…” bouleverse, questionne, émeut. Il y sera question… du sens de la vie, perdu et retrouvé, de l’emploi du temps qui nous happe et nous détruit, du temps rêvé et du temps perdu qui nous rendent à nous-même, du temps qui reste : le temps de s’abandonner à une expérience à la fois intime et partagée, unique et collective, un voyage au fond de soi et de ce qui nous relie.

4€, 6€, 8€, réservation obligatoire

Burn-out poétique, théâtre sonore

Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



