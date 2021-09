Châteaulin Montier-en-Der (52 220) Châteaulin, Finistère “Dans ma peau” par Huile d’Olive et Beurre Salé Montier-en-Der (52 220) Châteaulin Catégories d’évènement: Châteaulin

le jeudi 14 octobre à 20:30

_Debora Di Gilio et Fabienne Morel forment le savoureux duo “Huile d’olive & Beurre salé”. Les deux conteuses – la première est italienne et la deuxième bretonne – revisitent les grands contes classiques à travers de nombreuses versions traditionnelles. Leur verve, leur inventivité et leur sens du rythme concourent à une alchimie détonante qui séduit petits et grands._ “DANS MA PEAU” ————– Une fille amoureuse de son papa ? Oui, ça arrive…Mais le contraire ? Aïe ! Rien ne va plus ! Dans cette version de Peau d’âne, la jeune fille échappe au désir de son père non pas sous la peau de cet animal mais sous celle d’une très vieille femme. L’héroïne trouve refuge dans le poulailler d’un palais où elle sera soutenue par des poules “féministes” et par la peau de vieille, figure inattendue d’une ancienne sagesse. C’est ainsi que de bal en bal, elle voit s’épanouir en elle, sa féminité jusqu’à ce que…

Gratuit / Réservation auprès de la Médiathèque de Montier-en-Der

2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T22:00:00

