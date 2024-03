Dans ma maison MJC Villeurbanne Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Dans ma maison Par la compagnie la Clinquaille Samedi 6 avril, 11h00 MJC Villeurbanne

Dans ma maison nous conte, au moyen d’une multitude d’objets, la journée d’un attachant petit bonhomme. Une journée peuplée d’activités, de rencontres, de sons, de trésors et de dangers parfois. Entre rêve et réalité, la maison se fait tour à tour complice, cocon ou coquille, un lieu tout doux, où l’on grandit, où l’on expérimente et où l’on vit !

Infos et réservations auprès de la MJC de Villeurbanne.

Rendez-vous à 10h30 devant la Maison du livre, de l’image et du son pour se rendre en pédibus à la MJC

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE

Laurent Vella