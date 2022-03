DANS MA CHAMBRE (seconde couche) Le Monfort théâtre, 10 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 10 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 :

payant

En deux performances domestiques, avec une dérision singulière et un humour décalé propres à son travail, Arnaud Saury repart comme à son accoutumée dans l’aventure qu’il affectionne : celle de la transdisciplinarité entre danse, théâtre et cirque.

Dans ma chambre (seconde couche) réunit faute de local adéquat l’artiste de cirque Edouard Peurichard et le comédien Arnaud Saury, avec la contrainte de devoir partager leur propre pratique pourtant distincte qui plus est dans un espace non dédié. L’enjeu étant pour nous de créer un club de lancer de couteaux dans la seconde ville de France. Un beau projet qui prendra très vite et à n’en pas douter beaucoup d’ampleur. Mais ne sachant pas de quel côté situer la prise de risque, nous n’écartons pas l’idée de finir la soirée dans un pub à lancer des fléchettes. Nous voilà dans de beaux draps.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

Contact : 0156083388 reservation@lemonfort.fr https://www.lemonfort.fr/programmation/dans-ma-chambre-23 https://www.facebook.com/MonfortTheatre https://twitter.com/Monforttheatre

