DANS MA CHAMBRE (projet pirate) Le Monfort théâtre, 10 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 10 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 :

payant

En deux performances domestiques, avec une dérision singulière et un humour décalé propres à son travail, Arnaud Saury repart comme à son accoutumée dans l’aventure qu’il affectionne : celle de la transdisciplinarité entre danse, théâtre et cirque.

Dans ma chambre (projet pirate) dévoile la genèse du précédent épisode en nous offrant une odyssée jubilatoire et décalée sous forme de fiction radiophonique. Pour autant, nul besoin d’avoir suivi cette trilogie depuis le début pour se laisser embarquer dans ce récit facétieux. Ce dernier opus est un projet radio, le public assiste à l’enregistrement d’une émission où il sera question de fiction sonore et circassienne, d’invité musical, de silence, de hors-antenne, d’entretien. C’est un peu la question du cirque sans corps, du corps au micro qui est posée ici. Le son et la voix du cirque en quelque sorte. Les soirs de représentations comme les jours de relâche, les plus frileux pourront rester chez eux et se connecter à une webradio dédiée tout en repassant leur linge ou en cuisinant un risotto.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

Contact : 0156083388 reservation@lemonfort.fr

