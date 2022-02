Dans ma chambre Aix-en-Provence, 25 mars 2022, Aix-en-Provence.

Lequel des deux prendra alors le plus de risque ? Une échelle, une planche, quelques lames bien tranchantes et des rondins de bois… C’est bien ce qu’il faut à ces deux-là pour réussir l’exploit !

Entre acrobaties et corps à corps, nulle besoin de tourner autour des mots ; pour toucher en plein cœur il faut trouver la bonne distance !

Et si tout cela n’était qu’une savante histoire d’équilibre ?



Avec un humour tendrement décalé, le duo tisse un dialogue qui se construit sur le fil ténu de la peur, des doutes et d’une confiance naissante.

Mêlant théâtre et cirque, Arnaud Saury se joue des contraintes et de la limite des corps pour imaginer un spectacle où l’amitié, même à couteau tiré, tape dans le mille !



Représentation suivie d’une rencontre avec Arnaud Saury, Édouard Peurichard et Anyssa Kapelusz, Maîtresse de conférences en Arts de la scène – LESA



● Ecriture et interprétation Arnaud Saury et Edouard Peurichard

● Collaboration artistique Suzanne Joubert

● Durée approximative : 55 min

● A partir de 12 ans



Production MMFF – Mathieu Ma Fille Foundation / coproduction LE ZEF Scène nationale – Marseille, L’Agora – Pôle national cirque de Boulazac Nouvelle Aquitaine, La Verrerie – Pôle national cirque d’Alès Occitanie, L’Onyx – Scène conventionnée danse et arts du cirque de Saint-Herblain, Institut Français de Casablanca – Maroc, Festival actoral – Montévidéo, DRAC PACA, Région SUD, Département des Bouches du Rhône, Ville de Marseille co-réalisation LE ZEF Scène, nationale de Marseille.

Créer un club de lancer de couteaux dans la deuxième plus grande ville de France ? Mais quelle drôle d'idée ! Dans l'intimité de sa chambre, Arnaud Saury convie le circassien Édouard Peurichard à s'entrainer, en le prenant pour cible…

+33 4 13 55 35 76 https://www.billetweb.fr/dans-ma-chambre-2

