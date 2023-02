DANS MA CHAMBRE #2 (SECONDE COUCHE) SALLE CHAPITRE-TH. DES HALLES, 8 février 2023, AVIGNON.

DANS MA CHAMBRE #2 (SECONDE COUCHE) SALLE CHAPITRE-TH. DES HALLES. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-08 20:00. Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Créer un club de lancer de couteaux dans la deuxième plus grande ville de France? Mais quelle drôle d'idée ! Dans l'intimité de sa chambre, Arnaud Saury convie le circassien de Edouard Peurichard à s'entrainer, en le prenant pour cible…Lequel des deux prendra alors le plus de risque? Une échelle, une planche, quelques lames bien tranchantes et des rondins de bois. C'est bien ce qu'il faut à ces deux là pour réussir l'exploit ! Entre acrobatie et corps à corps, nulle besoin de tourner atour des mots ; pour toucher en plein cœur il faut trouver la bonne distance ! Et si tout cela n'était qu'une savante histoire d'équilibre ? Avec humour tendrement décalé, le duo tisse un dialogue qui se construit sur le fil ténu de la peur , des doutes et d'une nissante Mêlant théâtre et cirque, Arnaud Saury se joue des contraintes et de la limite des corps pour imaginer un spectacle où l'amitié, même à couteau tiré, tapeN° téléphone accès PMR: 04 32 76 24 51 DANS MA CHAMBRE #2 (SECONDE COUCHE) EUR24.0 24.0 euros

SALLE CHAPITRE-TH. DES HALLES AVIGNON rue du Roi René 84000

N° téléphone accès PMR: 04 32 76 24 51

.2023-02-08.

