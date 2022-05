DANS MA BULLE Soissons, 6 mai 2022, Soissons.

DANS MA BULLE Soissons

2022-05-06 20:30:00 – 2022-06-03 22:00:00

Soissons Aisne

23 23 Ninon en a eu assez de cette vie tumultueuse. Alors elle a décidé de tout abandonner et de se réfugier « dans sa bulle », où elle vit désormais une vie paisible et protégée du reste du monde… Mais la rencontre avec Armand va bouleverser tous ses principes… Ce spectacle nous dépeint un retour à l’essentiel dans un monde idéal où chacun aurait sa place.

La Compagnie Acaly vous présente “DANS MA BULLE”, la comédie romantique et poétique de l’été, mise en scène par Fabrice Décarnelle, jouée par Didier Dordolo et France Dufour. Les dates de représentations sont les week-ends du 6 mai au 3 juin 2022.En plus de la pièce, venez déguster une délicieuse cuisine maison. Le dîner est servi dès 19h, la pièce débute vers 20h30.

+33 3 23 53 54 42

spectacle dans ma bulle©compagny Acaly