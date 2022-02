Dans l’univers de Wouter van Reek Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Bonnefoy, le lundi 28 février

Exposition ————- ### Wouter van Reek Les planches des albums qui ont inspiré le spectacleSi loin, si haut sont exposées dans le hall du Centre culturel. Un prolongement du spectacle jeune public présenté le 9 mars et une découverte de l’univers coloré de l’auteur et créateur de films d’animation Wouter van Reek. ### En lien avec le spectacle _Si loin si haut_ et avec l’exposition _Itinéraire de Création_ – Médiathèque José Cabanis + d’infos sur [bibliotheque.toulouse.fr](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/) Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

