Dans l’univers de Mary … comédie musicale Salle polyvalente Wavrin, samedi 3 février 2024.

Dans l’univers de Mary … comédie musicale Organisée par l’association Clarinette en Or 3 et 4 février Salle polyvalente Sur réservation 10€

Début : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

L’association Clarinette en Or est une structure de passionnés bénévoles et amateurs, ayant pour but de marier art dramatique, danse et musique autour de projets originaux.

Pour leur seconde production, ils ont choisi de partir à la rencontre de la célèbre nounou au parapluie magique et de vous emmener dans un Supercalifragilisticoncert ! Venez nous rejoindre, prenez place, et préparez-vous à vivre un moment emprunt de magie, d’émotions et de partage en notre compagnie !

Salle polyvalente 30 rue Roger Salengro, Wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France