Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022 , la Bibliothèque du cinéma François Truffaut vous invite à une projection de courts-métrages suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Cristèle Alves Meira.

Cristèle Alves Meira est une réalisatrice franco-portugaise de caractère, de conviction et de passion. Elle possède une vision, un univers bi-culturel fort, et filme le Portugal d’une manière singulière. Il ressort de son travail une incroyable liberté dans le traitement des thèmes abordés, du milieu rural dépeint qu’elle connaît par cœur, une justesse dans ses dialogues, mais aussi une grande maturité. Toujours à la frontière du documentaire et de la fiction, Cristèle met en scène des personnages qu’elle connaît, dans la région natale de sa mère au nord-est du Portugal, où elle va plusieurs fois par an depuis l’enfance.

Comédienne de formation, Cristèle Alves Meira est d’abord metteuse en scène de théâtre. Elle a mis en scène Les Nègres, Splendid’s de Genet, Vénus de Suzan-Lori Parks au théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet. Elle réalise un premier documentaire au Cap-Vert, Som & Morabeza (52’), où elle se pose la question de l’immigration dans les milieux lusophones en Afrique à travers le thème de la musique ; puis, sous le prisme de la jeunesse angolaise pour traiter de ses réalités sociales avec Born in Luanda (26’).Elle réalise ensuite deux courts métrages de fiction, un film d’été et un film d’hiver, dans le village de sa mère au Portugal : Sol Branco sélectionné dans de nombreux festivals puis Campo de Víboras, sélectionné entre autres au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique en 2016 où elle revient en 2019 avec Invisível Herói qui remporte à Clermont-Ferrand le Prix du Meilleur Film Européen. Son dernier court-métrage Tchau Tchau est sélectionné au Festival du Court Métrage de Clermont- Ferrand 2021 et continue sa tournée. Son premier long métrage intitulé Bruxa sortira en salle courant 2022.

