Dans l’ombre, les Yôkai : un conte japonais au Théâtre Mandapa Théâtre Mandapa Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Plein tarif : 16 euros

Plongez au cœur du folklore japonais et croisez peut-être votre premier yôkai !

Depuis l’époque des samouraïs, les japonais s’adonnent à un jeu pour oublier la chaleur de l’été : convier ses amis dans un lieu plongé dans l’obscurité, y disposer 100 bougies et raconter une histoire d’épouvante. On dit qu’une fois la 100ᵉ bougie éteinte et la dernière histoire racontée, un fantôme apparaîtra.

Contes japonais • Cie Balabolka

Stéphane Ferrandez, conteur, performeur de Rakugo

Fumie Hihara, shamisen

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

