Dans l’ombre et la lumière, histoire des femmes à Uzès – Visite guidée Uzès, Ville d’art et d’histoire Uzès, 8 mars 2022, Uzès. Dans l’ombre et la lumière, histoire des femmes à Uzès – Visite guidée Uzès, Ville d’art et d’histoire Chapelle des Capucins 16 place Albert 1er Uzès

2022-03-08 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-08 12:30:00 12:30:00 Chapelle des Capucins 16 place Albert 1er

Uzès Gard Uzès Gard Occitanie Toutes aussi étonnantes que passionnantes, venez découvrir combien la ville d’Uzès a connu en son sein des femmes d’exception ! Nous marcherons sur les pas des plus célèbres femmes qui ont participé à l’écriture de l’Histoire de France,… info@uzes-pontdugard.com +33 4 66 22 68 88 Chapelle des Capucins 16 place Albert 1er Uzès

