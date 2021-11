Dans l’œil du peintre Médiathèque centre-ville, 30 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Dans l’œil du peintre

Médiathèque centre-ville, le dimanche 30 janvier 2022 à 16:00

Le style d’un peintre peut-il parfois s’expliquer par une maladie de la vue ? En s’intéressant à des artistes tels que Monet, Degas ou encore Van Gogh, Michel Cymes propose une approche entre médecine et histoire de l’art pour découvrir les secrets des plus grands mouvements artistiques. La projection du film “Dans l’œil du peintre” de Bernard Faroux sera suivi d’un débat avec Boris Donné, conseiller scientifique, auteur et co-réalisateur du film, qui sera l’occasion d’approfondir le lien entre des choix artistiques et la médecine de l’œil. Dès 6 ans et adulte Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Projection-débat

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



