Soissons Hôtel de ville Aisne, Soissons DANS L’INTIMITÉ DU XVIIIE SIÈCLE Hôtel de ville Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

DANS L’INTIMITÉ DU XVIIIE SIÈCLE Hôtel de ville, 19 septembre 2021, Soissons. DANS L’INTIMITÉ DU XVIIIE SIÈCLE

le dimanche 19 septembre à Hôtel de ville gratuit

Découvrez les salons restaurés de l’Hôtel de Ville. Le corps principal de bâtiment se rénove et vous ouvre ses portes. Hôtel de ville place de l’hôtel de ville 02200 Soissons Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Hôtel de ville Adresse place de l'hôtel de ville 02200 Soissons Ville Soissons lieuville Hôtel de ville Soissons