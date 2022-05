Dans l’intimité du crime : un troublant « copier-coller » Musée de la préfecture de police Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans l’intimité du crime : un troublant « copier-coller » Musée de la préfecture de police, 14 mai 2022, Paris. Dans l’intimité du crime : un troublant « copier-coller »

le samedi 14 mai à Musée de la préfecture de police

Cette conférence, menée sous forme d’enquête, invite le public à s’interroger sur les similitudes qu’il existe entre le tableau d’Edgar Degas intitulé _L’intérieur_ et les photographies de scènes de crime prises par Alphonse Bertillon, chef du service de l’Identité judiciaire de la préfecture de Police de 1882 à 1914.

Réservation obligatoire

Alphonse Bertillon, père de la criminalistique moderne, a-t-il influencé la peinture de Degas ? Venez percer le mystère ! Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de la préfecture de police Adresse 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris Ville Paris lieuville Musée de la préfecture de police Paris Departement Paris

Musée de la préfecture de police Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dans l’intimité du crime : un troublant « copier-coller » Musée de la préfecture de police 2022-05-14 was last modified: by Dans l’intimité du crime : un troublant « copier-coller » Musée de la préfecture de police Musée de la préfecture de police 14 mai 2022 Musée de la préfecture de police Paris Paris

Paris Paris