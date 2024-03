Dans l’intimité des papillons Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Dans l’intimité des papillons Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

A l’occasion d’une conférence sur les papillons de jour, venez découvrir la diversité des espèces qui peuplent notre territoire, le lien étroit qui les unit aux plantes locales, mais aussi les menaces qui pèsent sur elles.

Au même titre que de nombreuses espèces, et malgré leur importance dans la chaîne alimentaire et la pollinisation, ces insectes font face à un déclin généralisé. Toutefois, il est possible d’agir meilleure gestion des espaces verts et des espaces naturels, contributions aux sciences participatives, meilleure prise en compte des espèces patrimoniales, constituent autant de pistes d’action bénéfiques aux papillons pour les particuliers et collectivités. De la chenille au papillon, entrez dans l’intimité de ces insectes fascinants au cycle de vie remarquable.



Cette conférence sera suivie d’un atelier, au cours duquel vous pourrez vous exercer à distinguer les papillons de jour des papillons de nuit, vous initier à l’identification de quelques papillons de jour communs, mais aussi à la reconnaissance de quelques plantes essentielles au développement de certaines espèces, les plantes hôtes.



Cet atelier sera l’occasion d’acquérir une démarche d’identification en s’appuyant sur des guides de détermination naturalistes. Ces prérequis pourront constituer des bases d’identification que vous pourrez remobiliser lors de vos balades et sorties natures vous permettant de mettre un nom sur les espèces que vous pouvez croiser !



Places limitées à 15 personnes pour l’atelier à 18h30, inscription auprès de: espaceregional@marseille.fr .

Début : 2024-05-04 17:00:00

fin : 2024-05-04 19:30:00

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur espaceregional@marseille.fr

L’événement Dans l’intimité des papillons Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille