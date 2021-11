Dans leurs yeux Centre Culturel Canadien, 11 novembre 2021, Paris 08 (166499).

Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 17h à 18h30

gratuit

Dans le cadre de la Semaine canadienne des Vétérans, et en ce Jour du Souvenir au Canada et en France, nous vous invitons au Centre culturel canadien pour la projection du documentaire “Dans leurs yeux”, le jeudi 11 novembre à 17h.

Projection en présence du réalisateur, Arnaud Blin.

Marguerite et Rémy Cassigneul avaient à peine 17 et 19 ans lors du Débarquement des forces alliées en Normandie, le 6 juin 1944. Les Canadiens, de jeunes gens à peine plus âgés qu’eux, arrivèrent dans la zone de Juno Beach pour les libérer de l’occupation allemande.

« J’y étais… » – Marguerite et Rémy ont été témoins du Débarquement. Pour eux, le fameux Jour-J n’est pas une simple page d’un livre d’histoire, ou un chapitre de documentaire. C’est une partie essentielle de leur vie, qu’ils partagent en racontant leurs souvenirs les plus marquants.

Dans leurs yeux

Arnaud Blin

2020 / 48 min / Documentaire

Arnaud Blin