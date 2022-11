Dans l’espace Creil, 7 avril 2023, Creil.

Dans l’espace

Passage des Carrières Creil Oise

2023-04-07 – 2023-04-07

Creil

Oise

De la nécessité de l’équilibre face à l’imminence du désastre !

Ils sont 4 acrobates dans l’espace rond du chapiteau à se confronter aux forces environnementales qui baignent la réalité de nos existences. Oscillations, mouvements pendulaires, gravitations, enroulements, rotations, équilibres, autant de conditions auxquelles s’affronter, avec lesquelles tenter de négocier. Tendus vers un but, comment sont-ils arrivés là ? C’est trop tard, il faut faire avec. S’échapper, sauter, éviter, supporter, risquer…

On les regarde, incrédules, captivés, inquiets et frissonnants. Puis on esquisse sans s’en rendre compte un sourire qui éclate parfois en rire franc devant ces tentatives de résolutions aussi absurdes que drôles. Alors oui, nous attendons comme vous avec impatience le retour du chapiteau d’Un loup pour l’homme qui a tant émerveillé notre saison passée.

Dans nos recherches physiques comme dans les expérimentations scientifiques se développe, adulte, cette fascinante capacité d’émerveillement de l’enfance. Alexandre Fray

Tarif 3 :

8 € / 10 €

Durée : 1h

Atelier

Les jeux du cirque

Samedi 8 avril de 10h à 17h

Au Chapiteau des Loups, quartier du Moulin – Creil

Creil

