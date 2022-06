DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET Saint-Brevin-les-Pins, 28 juin 2022, Saint-Brevin-les-Pins. DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET

2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2022-06-28 16:45:00 – 2022-06-28 Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique Dans le cadre de Doc en stock, revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la NASA à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique.

Embarquez avec l’astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace. En complément du film, 5 courts-métrages sur l’espace sont proposés pour un programme d’une durée moyenne d’1h : – Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)

– Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)

– Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (25’54)

– Le Goût framboise de David Noblet (17’06)

– Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30)

