Il s’élancera le 22 août d’Hendaye pour arriver une semaine après à Collioure. 7 étapes, 750 km et 18 300 m de dénivelé. Son but est de récolter des fonds pour l’association « Dans les yeux de Loli », qui œuvre à améliorer le quotidien de Loli, atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare. L’association « Dans les yeux de Loli » permet de récolter des fonds pour aider financièrement les familles touchées, et soutient la recherche médicale.

Le 23 août, sa 2e étape entre Larrau et Argelès-Gazost (120 km) lui fera franchir l’Aubisque, puis le 24 août, il repartira d’Argelès-Gazost en direction d’Arreau (77 km). Il mesure toute l’intensité de ces étapes de montagne : « Le départ d’Argelès me fera gravir successivement le Tourmalet et l’Aspin, une étape courte de tout même 90 kilomètres et 3000 D+. Puis viendra l’étape monstrueuse du lendemain, où je gravirai successivement 4 cols pour un total de 147 kilomètres et 4000 D+, la plus difficile. Mais pour Loli, je trouverai les ressources nécessaires ! »

Julien dédie sa traversée à un seul but : faire connaître la maladie, récolter des fonds via une cagnotte en ligne, et partager cet événement avec le plus grand nombre. Vous aussi, rejoignez Julien pour parcourir quelques kilomètres à vélo à ses côtés, ou venez simplement l’encourager !

Julien Noguera fera la traversée des Pyrénées à vélo pour lever des fonds pour Loli, une petite fille gravement malade. Il se donne 7 jours pour relier Hendaye à Collioure en passant par les cols mythiques du Tour de France dont l’Aubisque et le Tourmalet. Rendez-vous les 23 et 24 août dans les Vallées de Gavarnie pour le soutenir !

