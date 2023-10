1ère édition : Festival du film d’animation des villes soeurs Dans les villes soeurs Le Tréport, 19 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Jeudi 19 Octobre : 19h

Cocktail d’ouverture à la salle Paul Eluard à Gamaches pour la présentation du Festival

Invités : Les Maires de la Communauté de Communes ; Les Chefs d’établissements scolaires ; les Adhérents de l’Association ; les Invités déjà présents.

Présentation du Bureau de l’Association, du programme du Festival, d’un « Court-métrage en région » et cocktail.

Vendredi 20 Octobre

• Ateliers Scolaires le matin à la Sellerie – Eu : 4 Classes – 100 élèves, écoles primaires (sur lettre de motivation) : 2 classes de 9h30 à 10h30 / 2 classes de 11h à 12h

• Séances Cinéma pour les écoles au Théâtre du Château d’Eu : Yuku et la fleur de L’Himalaya

une séance le matin de 9h30 à 10h30

une l’après midi de 14h à 15h

400 élèves invités.

• Séance Cinéma pour les Lycéens (Lycée Anguier Eu) dans leur amphithéâtre :

« J’ai perdu mon corps » 130 élèves avec la participation du Club Ciné du lycée.

• 19h30 : Ciné-Concert « En sortant de l’école » : au Théâtre du Château d’Eu.

• 21h : Soirée dans la Sellerie pour les Adhérents et les Invités du Festival :

Visionnage de clips. DJ Valentin

Samedi 21 Octobre

• Cinéma de Mers les Bains

11h : « le gruffalo » (pour les 3 – 5 ans)

16h : « Yuku » (pour les 5 – 10 ans) et conteur (spectacle musical)

• Casino du Tréport

20h30 : « Linda veut du poulet » (famille)

Puis : Soirée cocktail dans la salle annexe du Casino (invités : Maires de la CCVS, ACAP, Chefs d’Etablissements, Enseignants, Adhérents, Invités du Festival)

Dimanche 22 Octobre

• Cinéma de Mers les Bains

11h : « Capitaine ! (pour les 5 – 10 ans)

16h : « Sirroco » (famille) en avant-première

20h30 : « Interdit aux chiens et aux Italiens » (adultes)

• Casino du Tréport

20h30 : « Mars Express » (jeunes adultes et adultes) en avant-première.

Vendredi 2023-10-19 fin : 2023-10-22 . .

Dans les villes soeurs

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Thursday, October 19: 7pm

Opening cocktail party at the Salle Paul Eluard in Gamaches to present the Festival

Guests: Mayors of the Communauté de Communes; school heads; members of the Association; guests already present.

Presentation of the Association Board, the Festival program, a regional short film and cocktails.

Friday, October 20th

school workshops in the morning at La Sellerie – Eu: 4 classes – 100 pupils, elementary school (with letter of motivation): 2 classes from 9.30am to 10.30am / 2 classes from 11am to 12pm

? film screenings for schools at the Théâtre du Château d?Eu: Yuku et la fleur de L’Himalaya

one morning session from 9:30 to 10:30 a.m

one in the afternoon from 2 to 3 pm

400 students invited.

? cinema session for high school students (Lycée Anguier Eu) in their amphitheatre:

« J’ai perdu mon corps » (I’ve lost my body) 130 students with the participation of the Club Ciné.

? 7.30pm: Ciné-Concert « En sortant de l’école »: at the Théâtre du Château d’Eu.

? 9pm: Evening in the Saddlery for Festival Members and Guests:

Viewing of music videos. DJ Valentin

Saturday, October 21st

? cinema in Mers les Bains

11am: « le gruffalo » (for 3 – 5 year-olds)

4pm: « Yuku » (for 5-10 year-olds) and storyteller (musical show)

casino du Tréport

8:30pm: « Linda veut du poulet » (family show)

Then: Cocktail party in the Casino’s adjoining room (guests: CCVS Mayors, ACAP, Heads of Schools, Teachers, Members, Festival Guests)

Sunday October 22nd

? cinema in Mers les Bains

11 a.m.: « Capitaine ! (for 5 to 10 year olds)

4pm: « Sirroco » (family) preview

8:30pm: « Interdit aux chiens et aux Italiens » (adults)

casino du Tréport

8:30pm: Preview of « Mars Express » (young adults and adults)

Jueves 19 de octubre: 19.00 horas

Cóctel inaugural en la Salle Paul Eluard de Gamaches para presentar el Festival

Invitados: Alcaldes de la Communauté de Communes; Directores de centros escolares; Miembros de la Asociación; Invitados ya presentes.

Presentación del Consejo de Administración de la Asociación, del programa del Festival, de un cortometraje regional y de un cóctel.

Viernes 20 de octubre

talleres escolares por la mañana en La Sellerie – Eu: 4 clases – 100 alumnos, escuelas primarias (con carta de motivación): 2 clases de 9h30 a 10h30 / 2 clases de 11h00 a 12h00

proyecciones de películas para escuelas en el Théâtre du Château d’Eu: Yuku et la fleur de L’Himalaya (Yuku y la flor del Himalaya)

una sesión matinal de 9.30 a 10.30 horas

una por la tarde de 14.00 a 15.00 horas

400 estudiantes invitados.

? sesión de cine para los alumnos de secundaria (Lycée Anguier Eu) en su anfiteatro:

« J’ai perdu mon corps » (He perdido mi cuerpo) 130 alumnos con la participación del Lycée Film Club.

? 19.30 h: Ciné-Concierto « En sortant de l’école »: en el Théâtre du Château d’Eu.

? 21.00 h: Velada en la Guarnicionería para los miembros e invitados del Festival:

Visionado de vídeos musicales. DJ Valentin

Sábado 21 de octubre

cine en Mers les Bains

11 h: « le gruffalo » (para niños de 3 a 5 años)

16:00 h: « Yuku » (para niños de 5 a 10 años) y cuentacuentos (espectáculo musical)

casino del Tréport

20.30 h: « Linda veut du poulet » (espectáculo familiar)

A continuación: Cóctel en la sala contigua del Casino (invitados: Alcaldes de la CCVS, ACAP, Directores de Escuelas, Profesores, Socios, Invitados al Festival)

Domingo 22 de octubre

cine en Mers les Bains

11 h: « ¡Capitán! (para niños de 5 a 10 años)

16.00 h: Preestreno de « Sirroco » (familia)

20.30 h: « Interdit aux chiens et aux Italiens » (adultos)

casino del Tréport

20.30 h: Preestreno de « Mars Express » (jóvenes y adultos)

Donnerstag, 19. Oktober: 19 Uhr

Eröffnungscocktail im Saal Paul Eluard in Gamaches zur Vorstellung des Festivals

Gäste: Die Bürgermeister der Communauté de Communes; die Leiter der Schulen; die Mitglieder des Vereins; die bereits anwesenden Gäste.

Vorstellung des Vorstands des Vereins, des Festivalprogramms, eines « Kurzfilms aus der Region » und Cocktail.

Freitag, 20. Oktober

schulworkshops am Vormittag in der Sattlerei – Eu: 4 Klassen – 100 Schüler, Grundschulen (mit Motivationsschreiben): 2 Klassen von 9.30 bis 10.30 Uhr / 2 Klassen von 11 bis 12 Uhr

? Filmvorführungen für Schulen im Schlosstheater von Eu: Yuku und die Blume des Himalaya

eine Vorstellung am Vormittag von 9.30 bis 10.30 Uhr

eine am Nachmittag von 14:00 bis 15:00 Uhr

400 Schülerinnen und Schüler eingeladen.

filmvorführung für die Lyceens (Lycée Anguier Eu) in ihrem Amphitheater:

« J’ai perdu mon corps » 130 Schüler mit Beteiligung des Filmclubs des Gymnasiums.

? 19.30 Uhr: Kinokonzert « En sortant de l’école »: im Schlosstheater von Eu.

? 21 Uhr: Abend in der Sattlerei für Mitglieder und Gäste des Festivals:

Anschauen von Musikvideos. DJ Valentin

Samstag, 21. Oktober

? Cinéma de Mers les Bains (Kino in Mers les Bains)

11 Uhr: « Le gruffalo » (für 3- bis 5-Jährige)

16 Uhr: « Yuku » (für 5- bis 10-Jährige) und Geschichtenerzähler (Musikshow)

casino in Le Tréport

20.30 Uhr: « Linda veut du poulet » (Familie)?

Anschließend: Cocktailabend im Nebenraum des Casinos (Gäste: Bürgermeister der CCVS, ACAP, Schulleiter, Lehrer, Mitglieder, Gäste des Festivals)

Sonntag, den 22. Oktober

? im Kino von Mers les Bains

11 Uhr: « Kapitän! (für 5- bis 10-Jährige)

16h: « Sirroco » (Familie) als Vorpremiere

20:30 Uhr: « Verboten für Hunde und Italiener » (Erwachsene)

? Casino in Le Tréport

20:30 Uhr: « Mars Express » (junge Erwachsene und Erwachsene) als Vorpremiere

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche